Из-за ремонтных и профилактических работ введены плановые графики отключения света в Кировоградской области на 21 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 августа относятся к конкретным населенным пунктам, улицам и домам, поэтому продолжительность перерыва будет отличаться в зависимости от адреса. Жителям попавших в перечень домов следует заранее подготовиться к возможному обесточению — зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 21 августа попала в график Онуфриивка. Здесь электроснабжение планируют ограничивать с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

Травнева — 1, 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32А, 33, 37, 37А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74

Плановое обесточение в этот день также предусмотрено в Трылисах. Здесь электроэнергию могут отключить с 09:00 до 18:00. В график попали дома на улице:

В. Шаповала — 3, 4, 5, 6, 10

Набережна — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 43, 45

21 августа плановые работы продолжатся также в селе Соснивка. В частности, электроснабжение может быть ограничено с 09:00 до 18:00. Следовательно, максимально возможная продолжительность перерыва будет составлять девять часов по следующим адресам:

Павловського — 37, 65

Шкильна — 1, 13, 14, 15

Еще один населенный пункт в графике на 21 августа – село Гутныцька. Здесь электроэнергию планируют отключать с 09:00 до 17:00. В список вошли улицы:

Лисова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, 41

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

Партызанив Украины — 5, 6, 9, 13.

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