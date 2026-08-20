Украинцам подробно объяснили, какие графики отключения света будут в Винницкой области на 21 августа.

Графики отключения света на 21 августа будут продолжаться из-за ремонтных работ, которые продлятся в Винницкой области, пишет издание Politeka.net.

Жителей ряда населенных пунктов Винницкой области предупредили о плановых перерывах в электроснабжении. Графики отключения света в Винницкой области на 21 августа не будут касаться всех потребителей одновременно — обесточивание предусмотрено только по конкретным адресам и в установленные временные рамки.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», в селе Гамуливка в график попал только один дом. Электроснабжение по этому адресу планируется временно ограничить с 09:00 до 15:30. Речь идет о таких улицах:

Бабчынецька — 1Б

Гирська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 42

Садова — 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 39

В перечень также вошло село Новомыкильськ. Здесь запланированы работы с 09:00 до 15:30, поэтому жители отдельных домов могут остаться без света на семь часов.

Лермонтова — 22, 42, 603, 606

Некрасова — 3, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 23, 34, 36, 38, 43, 49, 72, 73, 77, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619.

Наибольший список адресов среди указанных населенных пунктов приходится на Мервынци. Здесь электроснабжение по отдельным адресам также планируется ограничить с 09.00 до 15.30. В график вошли дома на следующих улицах:

Гагарна — 2

Кильцева — 44, 52

Кругова — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46, 58, 70, 82, 90, 92, 94, 102, 700, 701

Набережна — 1, 2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 506, 507, 509, 533

Центральна — 1, 1А, 2, 7/1, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 44, 52, 505, 508

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 45, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 74, 500

провулок Шевченка — 4, 8, 11, 47.

Еще одним населенным пунктом, где предусмотрены плановые ограничения, стало село Тропове. Электроснабжение здесь планируется временно прекратить с 09:00 до 15:30 по адресу:

Шкильна - 1, 25А, 26, 28, 32, 33, 36.

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