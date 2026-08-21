Дефицит продуктов в Полтавской области следует рассматривать прежде всего как риск меньшего предложения отдельных товаров.

Дефицит продуктов в Полтавской области в ближайшее время может проявиться, прежде всего, в сегменте круп из-за сокращения производства гречки, проса и ячменя, сообщает издание Politeka.net.

Наибольшие изменения наблюдаются на рынке гречихи. По оценкам аналитической службы ИА «АПК-Информ», выпуск этой культуры составляет около 70,8 тыс. тонн. Это на 37,7% меньше, чем ранее сезоном.

Сокращение предложения уже сказалось на стоимости сырья. По итогам 2025 года средняя цена реализации гречихи приблизилась к 14 тысячам гривен за тонну. В торговых сетях килограмм крупы стоил около 80 гривен, а разница между регионами достигала 20 гривен.

Еще ощутимее уменьшились объемы проса. Нынешний показатель оценивают примерно в 60 тысяч тонн — почти в три раза меньше предыдущих значений.

В то же время запасов для нужд пищевой промышленности пока достаточно. Однако сокращение предложения уже повлияло на ценники. В частности, в мае 2026 средняя стоимость пшена достигла 57,1 грн за килограмм.

Ячменный сегмент также показывает спад производства. В настоящее время объем оценивается в 5,2 млн тонн.

Несмотря на это, говорить о нехватке сырья для внутренней переработки пока рано. В то же время готовая ячневая крупа постепенно дорожает.

В мае ее средняя цена составила около 26 грн. за килограмм. С начала года показатель вырос примерно на 7%.

Дефицит продуктов в Полтавской области следует рассматривать прежде всего как риск меньшего предложения отдельных товаров, а не масштабную проблему с продовольствием.

Для потребителей это может означать дальнейшее увеличение затрат на базовые продукты. Окончательная динамика будет зависеть от нового урожая, доступности сырья и стоимости его переработки.

Источник: agroportal

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