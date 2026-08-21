Дефицит продуктов в Николаевской области в этом случае не обязательно означает полное отсутствие картофеля в магазинах.

Дефицит продуктов в Николаевской области может проявиться из-за предстоящего сокращения урожая картофеля, ведь продолжительная жара и недостаток влаги негативно повлияли на формирование клубней, сообщает Politeka.

По оценке директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдиги, во многих регионах критическая нехватка воды пришлась на период бутонизации и цветения растений. При температуре свыше 37 °C в течение нескольких дней культура тратила значительную часть влаги на охлаждение вместо развития клубней.

Даже орошение не всегда помогало избежать потерь. После продолжительного температурного стресса урожайность на отдельных полях могла уменьшиться примерно на 7 тонн с гектара.

Из-за этого осенью стоимость картофеля может вырасти примерно на 30% . Наиболее заметное повышение прогнозируют поближе к концу осеннего сезона.

Пока ситуация противоположная. Активный сбор ранних сортов и желание фермеров быстрее реализовать продукцию повлекли за собой временное снижение закупочной стоимости. Сейчас он находится на уровне около 6,5–7 грн за килограмм.

Однако нынешний ценник не гарантирует сохранение такой тенденции в дальнейшем. После завершения массового сбора, предложение может сократиться, а потери урожайности создадут дополнительное давление на рынок.

Дефицит продуктов в Николаевской области в этом случае не обязательно означает полное отсутствие картофеля в магазинах. Основным риском для потребителей может стать самое заметное удорожание базового овоща.

Экономисты также не прогнозируют общий продовольственный дефицит в стране. По их оценке, главная проблема для населения заключается в снижении покупательной способности, а не в физической нехватке продовольствия.

Следовательно, делать большие запасы картофеля заранее нет очевидной потребности. В то же время осенью покупателям следует учитывать возможное изменение стоимости из-за погодных потерь и сокращения предложения.

Источник: glavred

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