Перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области зависит от индивидуальных обстоятельств.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области для работающих граждан будет определяться не самим месяцем, а приобретенным страховым стажем и условиями предварительного назначения выплаты, сообщает Politeka.

После ухода на пенсию человек может продолжать трудовую деятельность. Если за этот период накоплено не менее 24 месяцев стажа, размер выплаты подлежит пересмотру. За основу берут заработок, используемый при предварительном расчете.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

В отдельных случаях могут учесть доход, полученный уже после назначения средств. Такой вариант применяют, если он выгоднее для получателя.

Если дополнительный стаж составляет менее двух лет, пересмотр возможен по истечении двухлетнего периода от предварительного назначения или корректировки.

Для части работающих граждан процедура проходит автоматически. Ежегодно органы Пенсионного фонда проводят соответствующие изменения без подачи отдельного заявления, если выполнены установленные условия стажа.

Важно учитывать и сроки обращения. Документы, представленные до 15 числа включительно, дают основания произвести корректировку с первого числа текущего месяца. Если обратиться позже, новый размер будет установлен с начала следующего месяца.

Изменение прожиточного минимума для работающих получателей не является основанием для такого же повышения, как у неработающих. Соответствующий просмотр возможен после прекращения работы.

О трудоустройстве или увольнении гражданину следует уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это позволяет правильно определить право на предусмотренные доплаты и повышение.

Таким образом, перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области зависит от индивидуальных обстоятельств: продолжительности страхового стажа, заработка и статуса получателя.

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