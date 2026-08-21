Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных в Полтавской области на субботу, 22 августа, пишет Politeka.net.
В Полтавской области на 22 августа запланированы временные ограничения на электроснабжение. Отключения коснутся отдельных населенных пунктов и конкретных адресов. Продолжительность перерыва зависит от места проведения работ: у части потребителей электроэнергии не будет до девяти часов.
В Забридках электроснабжение планируют ограничить 22 августа с 08:00 до 17:00. Таким образом, максимально возможная продолжительность отключения будет составлять до девяти часов. В график попали следующие адреса:
- Берегова — 1, 2;
- Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15;
- Дачный — 4, 5, 6;
- Заижджа — 4, 6, 6а, 8, 18, 20;
- Заижджый — 1, 3, 10;
- Ласкавый — 2, 3, 5, 7;
- Лисный — 3;
- Мыхайла Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28;
- Молодижна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19;
- Овксентия Бужынського — 1, 2А, 2Г, 3, 9, 11, 13, 15;
- Озерна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12;
- Перемогы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27;
- Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53;
- Пролетарська — 14;
- Рыбальськый — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17;
- Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29;
- Тыхый — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13;
- Федирцивськый — 1, 2, 3, 5;
- Козацькый — 1, 1-А, 2, 4, 8, 10.
В Велыкых Солонцях перерыв в электроснабжении запланирован с 08:00 до 18:00. Без света некоторые потребители могут оставаться до десяти часов. Ограничения будут касаться следующих адресов:
- Молодижна — 1–12;
- Пылыпа Садового — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- Шевченка — 8, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41;
- Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 54.
Еще один населенный пункт, где запланированы длительные ограничения, — Клюсивка. Здесь электроэнергию планируют отключать 22 августа с 08:00 до 18:00. В список вошли улицы:
- Ветеранив — 3, 4, 5;
- Ерофея Токаря — 3, 5, 6, 8, 9, 10;
- Жывыливська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72;
- Квитковый — 4, 5, 6;
- Лугова — 4, 6;
- Луговый — 3, 8, 10;
- Молодижна — 10;
- Перемогы — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Рыбачый — 2, 3, 4, 5;
- Садовый — 3, 4, 6;
- Ювилейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.
Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община.
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