Графики отключения света в Полтавской области на 22 августа будут действовать много часов.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных в Полтавской области на субботу, 22 августа, пишет Politeka.net.

В Полтавской области на 22 августа запланированы временные ограничения на электроснабжение. Отключения коснутся отдельных населенных пунктов и конкретных адресов. Продолжительность перерыва зависит от места проведения работ: у части потребителей электроэнергии не будет до девяти часов.

В Забридках электроснабжение планируют ограничить 22 августа с 08:00 до 17:00. Таким образом, максимально возможная продолжительность отключения будет составлять до девяти часов. В график попали следующие адреса:

Берегова — 1, 2;

Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15;

Дачный — 4, 5, 6;

Заижджа — 4, 6, 6а, 8, 18, 20;

Заижджый — 1, 3, 10;

Ласкавый — 2, 3, 5, 7;

Лисный — 3;

Мыхайла Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28;

Молодижна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19;

Овксентия Бужынського — 1, 2А, 2Г, 3, 9, 11, 13, 15;

Озерна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12;

Перемогы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27;

Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53;

Пролетарська — 14;

Рыбальськый — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17;

Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29;

Тыхый — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13;

Федирцивськый — 1, 2, 3, 5;

Козацькый — 1, 1-А, 2, 4, 8, 10.

В Велыкых Солонцях перерыв в электроснабжении запланирован с 08:00 до 18:00. Без света некоторые потребители могут оставаться до десяти часов. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Молодижна — 1–12;

Пылыпа Садового — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Шевченка — 8, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41;

Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 54.

Еще один населенный пункт, где запланированы длительные ограничения, — Клюсивка. Здесь электроэнергию планируют отключать 22 августа с 08:00 до 18:00. В список вошли улицы:

Ветеранив — 3, 4, 5;

Ерофея Токаря — 3, 5, 6, 8, 9, 10;

Жывыливська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72;

Квитковый — 4, 5, 6;

Лугова — 4, 6;

Луговый — 3, 8, 10;

Молодижна — 10;

Перемогы — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Рыбачый — 2, 3, 4, 5;

Садовый — 3, 4, 6;

Ювилейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община.

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