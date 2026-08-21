Графики отключения света продлятся много часов подряд в Кировоградской области на 22 августа.

В Кировоградской области 22 июля по отдельным адресам запланированы длительные графики отключения света, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области 22 августа связаны с проведением плановых, профилактических и ремонтных работ на электросетях. При работе энергетики будут выполнять необходимое техническое обслуживание и обновление оборудования. Поэтому жителям отдельных населенных пунктов придется на несколько часов остаться без электроэнергии.

По данным АТ «Кировоградоблэнерго», в населенном пункте Долынська 22 августа электроснабжение ограничат с 09:00 до 18:00. В график попали следующие адреса:

Гетьмана Ивана Мазепы — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 9;

Яра Славутича — 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 162а, 164;

Зализнычный — 2;

Чумацькый Шлях — 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 258, 260, 262;

Мичурина — 183–207, 207а, 209–211, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 319, 321, 325, 329, 333, 343;

Польова — 2, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 247;

Героив Крут — 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 224;

Транспортный — 2;

Васыля Полищука — 31, 33, 35–40, 41, 43–59, 61–68, 70, 72;

Корольова — 1, 10–23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 7, 8, 9;

Ольгы Долынськои — 1, 10–24, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Шырока — 1, 10–18, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 5, 6, 7, 9.

У села Маловодяне также запланировано обесточивание с 09:00 до 18:00. Оно будет касаться одного дома:

Затышна — 51.

В населенном пункте Олександривка электроэнергию будут отключать на восемь часов - с 09:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36–46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Юрия Кулыныча — 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

Ярослава Мудрого — 37, 44;

О. Куценова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Молодижна — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8;

Щаслыва — 10, 12, 14, 16, 2, 6, 8;

Захысныкив Херсону — 10, 11, 13;

Одеська — 10, 11, 12, 14.

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