Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно на примере одного из товаров.

Подорожание продуктов в Полтавской области за последний месяц коснулось муки, кабачковой икры и сырокопченой колбасы, сообщает издание Politeka.net.

Заметнее всего изменилась стоимость последней позиции.

Килограмм пшеничной муки «Хуторок» в настоящее время в среднем стоит 38,50 грн. Именно такой ценник зафиксирован в Megamarket. Средний июльский показатель был ниже и составил 35,88.

Заметное изменение произошло в начале августа. До этого момента стоимость оставалась стабильной, после чего поднялась до нынешнего уровня.

Банка кабачковой икры весом 440 грамм сейчас обходится в среднем в 109 гривен. Такой показатель зафиксирован у Novus.

В июле средний ценник составил 104,50 грн. В конце месяца произошло повышение: сначала товар продавали примерно по предварительной стоимости, а впоследствии оно выросло до 109 гривен. В дальнейшем показатель оставался постоянным.

Самое существенное изменение касается колбасы «Алан Брауншвейская сырокопченая». Упаковка весом 375 грамм сейчас стоит в среднем 380,54 грн.

Для сравнения, средний июльский показатель составил 343,44 грн. В то же время, в ежедневной статистике зафиксирована еще большая разница: в начале анализируемого периода средний ценник был значительно ниже, после чего уже на следующий день поднялся до 380,54.

С этого времени стоимость сырокопченого изделия оставалась стабильной.

Таким образом, подорожание продуктов в Полтавской области выразительнее всего проявилось в сегменте колбасных изделий. Мука и кабачковая икра тоже стали дороже, однако их динамика была гораздо более сдержанной.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно на примере сырокопченой колбасы. В то же время, мука и кабачковая икра также демонстрируют постепенное увеличение стоимости по сравнению с показателями середины июля.

Источник: Минфин