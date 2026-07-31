Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові пояснюють необхідністю забезпечити безперебійне надання послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові вже набуло чинності, пише Politeka.net.

Оновлена вартість послуг із управління побутовими відходами діє з 1 липня, а перші квитанції з новими нарахуваннями жителі отримають у серпні.

Відповідне рішення ухвалила Чернігівська міська військова адміністрація. Інформацію про це надає КП Атп-2528.

Зміни стосуються збирання, перевезення, оброблення та видалення сміття, а також середньозваженого тарифу на послугу з управління відходами.

Для мешканців багатоквартирних будинків, де використовують напівпідземні контейнери об'ємом 3 кубометри, щомісячна плата становитиме 62,99 гривні. Якщо будинок обслуговують євроконтейнери місткістю 1,1 кубометра, сума складе 64,22 гривні. Для контейнерів об'ємом 0,75 кубометра встановили розцінку 72,22 гривні.

Жителі багатоповерхівок із безконтейнерною системою сплачуватимуть 70,10 гривні. Для приватного сектору, який обслуговується аналогічним способом, затвердили плату на рівні 80,56 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові не торкнулося абонентського обслуговування. Його вартість залишилася без змін — 10,62 гривні на місяць за одне домоволодіння з урахуванням ПДВ.

У комунальному підприємстві пояснили, що перегляд розцінок пов'язаний із необхідністю забезпечити безперебійне надання послуг та врахувати чинні нормативи накопичення побутових відходів. Для жителів багатоквартирних будинків цей показник становить 2,270 кубометра на особу за рік, тоді як для приватних домоволодінь — 2,667 кубометра.

Оновлені тарифи офіційно оприлюднили на початку липня на ресурсах міської ради та КП «АТП-2528». Саме за цими розцінками проводитимуть нарахування у платіжних документах за серпень 2026 року.

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