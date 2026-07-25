Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове пройдет уже с 1 августа, сообщает Politeka.net.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подписал распоряжение, которым утвердил новую стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода для населения.

После просмотра жители будут платить 40,50 гривны за кубометр водоснабжения и 37,21 гривны за кубометр водоотвода. По сравнению с действующими расценками, плата вырастет в 2,6 и 2,4 раза соответственно.

Информацию об изменении цен предоставляет водоканал.

В КП "Черниговводоканал" напоминают, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года. За это время значительно подорожала электроэнергия, увеличились расходы по заработной плате работников, топливо, материалы и обслуживание оборудования.

На предприятии объясняют, что по итогам первого квартала 2026 г. действующие расценки покрывали лишь 57,3% фактической себестоимости водоснабжения и 65,8% расходов на водоотвод. Поэтому коммунальное хозяйство работало в условиях постоянного финансового дефицита.

Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове объясняют необходимостью обеспечить стабильное функционирование системы и поддерживать непрерывное предоставление услуг для потребителей.

Директор КП «Черниговводоканал» Сергей Малявко отметил, что новую стоимость следует оценивать по сравнению с ежедневными расходами. По его словам, сумма, которую среднестатистическая семья будет платить за воду в течение месяца, часто меньше средств, которые многие тратят за один день на отдых, напитки или другие покупки.

Руководитель предприятия подчеркнул, что главная цель пересмотра заключается не в увеличении доходов, а в возможности покрывать реальные производственные затраты, своевременно ремонтировать сети, поддерживать оборудование в исправном состоянии и гарантировать бесперебойное водоснабжение жителей города.

Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. В водоканале призывают потребителей учесть изменения при планировании семейного бюджета и своевременно оплачивать полученные услуги.

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