Денежная помощь в Черниговской области, введена для пенсионеров, пострадавших в результате боевых действий.

Красный Крест оказывает денежную помощь в Черниговской области пострадавшим от войны пенсионерам и украинцам в 2026 году действует несколько программ, пишет Politeka.net

О выплатах объявили в организации "Красный Крест Украины".

Финансовая поддержка, введенная для граждан, пострадавших в результате боевых действий, охватывает несколько ключевых направлений и направлена ​​на тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении.

Отдельный блок помощи предусмотрен для эвакуированных лиц, включая пенсионеров.

Речь идет о людях, вынужденных покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов или непосредственной угрозы жизни.

Выплаты предоставляются тем, кто за 45 дней после эвакуации зарегистрировался в транзитном центре. Такая поддержка призвана обеспечить основные потребности в первые месяцы после переезда и облегчить процесс адаптации на новом месте. В Черниговской области размер единовременного пособия составляет 12 300 гривен на одного человека — эта сумма рассчитана ориентировочно на трехмесячный период.

Не менее важно направление поддержки для граждан, непосредственно пострадавших от обстрелов.

В центре внимания – люди, чье жилье разрушено или серьезно повреждено и больше не пригодно для проживания. Также помощь предусмотрена для семей, переживших потерю или раненых из-за войны. В таких случаях выплаты выполняют роль быстрой финансовой поддержки, позволяющей покрыть наибольшие затраты и обеспечить минимальную стабильность в кризисный период. Размер помощи аналогичный — 12 300 гривен на одного человека, которые предоставляются единовременно.

Еще одно направление программы ориентировано на внутренне перемещенных лиц, в частности пенсионеров, длительно остающихся без государственных выплат.

Речь идет о тех, кто больше полугода проживает вне места постоянной регистрации и сталкивается с административными препятствиями — от потери документов до трудностей с их восстановлением. Несмотря на пребывание в относительно безопасных регионах, люди часто остаются без стабильного источника дохода.

В рамках этого компонента предусмотрена ежемесячная поддержка, размер которой зависит от категории получателей: 2000 гривен для взрослых, 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Продолжительность выплат может колебаться от трех до девяти месяцев в зависимости от индивидуальных обстоятельств домохозяйства.

Для получения подробной информации об участии гражданам советуют обращаться в информационные центры Общества Красного Креста Украины или его местные организации.

Источник: Красный Крест