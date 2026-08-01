Дефіцит продуктів у Хмельницькій області найближчим часом не прогнозується, попри несприятливі оцінки щодо врожаю томатів у різних країнах світу, пише Politeka.net.

Експерти зазначають, що український ринок залишається забезпеченим, а сезонне збільшення пропозиції вже сприяє поступовому зниженню цін.

У 2026 році виробники помідорів у кількох державах зіткнулися з наслідками посухи, аномальної спеки, граду та сильних злив. Найбільших втрат зазнали Каліфорнія, Іспанія, Іран і Греція. Водночас Італія та Китай змогли наростити виробництво, частково компенсувавши скорочення світових обсягів.

У країнах Європи вартість томатів поки залишається вищою за звичні показники. Аналітики пояснюють ситуацію погодними чинниками, які позначилися на врожайності та логістиці постачання.

В Україні спостерігається протилежна тенденція. Після весняного подорожчання овочі поступово дешевшають завдяки активному надходженню продукції нового сезону. У магазинах середні ціни вже нижчі, ніж на початку літа, а на ринках покупці можуть знайти ще вигідніші пропозиції.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області, за оцінками фахівців, також малоймовірний. Аграрії розраховують на достатній урожай, а почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак повідомив, що повторні посіви допомогли частково компенсувати втрати, спричинені весняними заморозками.

За прогнозами, найвигідніший період для купівлі помідорів традиційно припадає на кінець липня, серпень і початок вересня. Саме тоді на прилавках значно збільшується кількість продукції з відкритого ґрунту, що впливає на формування вартості.

Аналітики додають, що певні ризики залишаються лише у разі тривалих погодних аномалій або скорочення імпортних поставок. Попри це, український ринок демонструє стійкість, а прогнозований обсяг промислового врожаю томатів становить близько 550 тисяч тонн.

Джерело: telegraf

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