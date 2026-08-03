Доплаты для пенсионеров в Николаевской области могут оформить граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям действующего законодательства, пишет Politeka.net.

Такая надбавка назначается отдельно от основной пенсионной выплаты и начисляется по установленному порядку.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Основания для назначения установлены Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Правом на поддержку обладают Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, отмеченные четырьмя или большим количеством государственных орденов после провозглашения независимости, а также граждане, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области доступны ветеранам войны, выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей, лауреатам государственных премий, многодетным матерям, воспитавшим по меньшей мере пятерых детей, а также борцам за независимость Украины в ХХ веке.

Размер надбавки определяют в зависимости от категории получателя. Выплата составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины после индексации с 1 марта 2026 предусмотрено 5 667,51 гривны.

Подать документы можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда, по почте или через электронные сервисы. Если пакет оформлен надлежащим образом, днем ​​обращения считается дата поступления. В случае отсутствия отдельных подтверждений заявителю предоставляется время для устранения недостатков без утраты права на первоначальную дату представления.

После повышения прожиточного минимума размер надбавки просматривается автоматически. Закон также предусматривает поддержку нетрудоспособных членов семьи умершего получателя: один иждивенец может получать 70% положенной суммы, а если таких двое или более — 90%.

В Пенсионном фонде советуют предварительно проверить полноту документов перед подачей заявления. Это поможет избежать задержек при рассмотрении обращения и ускорит назначение надлежащей выплаты.

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