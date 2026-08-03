Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает семьи, воспитывающие маленьких детей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжает оказываться благодаря работе волонтерских и координационных центров, обеспечивающих переселенцев необходимыми вещами, консультациями и другими видами социальной поддержки, пишет Politeka.net.

Одним из ключевых центров остается координационный центр, работающий в Одессе на базе «Луганского ХАБа». Именно здесь выходцы из Луганской области могут в будние дни получить гуманитарные наборы, а также обратиться на горячую линию, чтобы узнать доступные благотворительные программы и порядок их получения.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает семьи, воспитывающие маленьких детей. Волонтерский центр «Гостиная хата» выдает подгузники разных размеров переселенцам, зарегистрированным в Приморском районе. Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме материальной поддержки, участники программ могут бесплатно получить онлайн-консультации психолога. Такая услуга призвана помочь людям, пережившим вынужденный переезд, адаптироваться к новым условиям и справиться с эмоциональной нагрузкой.

Также благотворительные организации продолжают снабжать семьи с младенцами детскими колясками и кроватями. Воспользоваться этой возможностью могут внутренне перемещенные лица, воспитывающие детей до одного месяца и имеющие необходимый пакет документов, включая действующую справку ВПЛ, оформленную в 2022–2026 годах.

Представители благотворительных инициатив отмечают, что реализация этих программ стала возможной благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Это позволяет регулярно пополнять запасы необходимых вещей, поддерживать непрерывную работу центров и расширять перечень доступных услуг для людей, наиболее нуждающихся в помощи.

Жителям региона рекомендуют заранее уточнять график работы пунктов выдачи, список доступной поддержки и наличие необходимых наборов, поскольку условия получения могут изменяться в зависимости от объемов гуманитарных поставок и текущих потребностей.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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