Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, пише Politeka.net.

Така надбавка призначається окремо від основної пенсійної виплати й нараховується за визначеним порядком.

Інформацію про це надає ПФУ.

Підстави для призначення встановлені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Право на підтримку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, відзначені чотирма або більшою кількістю державних орденів після проголошення незалежності, а також громадяни, удостоєні почесних звань «народний» чи «заслужений».

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області доступні ветеранам війни, видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів, лауреатам державних премій, багатодітним матерям, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, а також борцям за незалежність України у ХХ столітті, реабілітованим відповідно до законодавства.

Розмір надбавки визначають залежно від категорії одержувача. Виплата становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України після індексації з 1 березня 2026 року передбачено 5 667,51 гривні.

Подати документи можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, поштою або через електронні сервіси. Якщо пакет оформлений належним чином, днем звернення вважається дата його надходження. У разі відсутності окремих підтверджень заявнику надають час для усунення недоліків без втрати права на початкову дату подання.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір надбавки переглядають автоматично. Закон також передбачає підтримку непрацездатних членів родини померлого одержувача: один утриманець може отримувати 70% належної суми, а якщо таких осіб двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді радять заздалегідь перевірити повноту документів перед поданням заяви. Це допоможе уникнути затримок під час розгляду звернення та прискорить призначення належної виплати.

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