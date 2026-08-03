Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, ведь в начале августа заметно выросла средняя стоимость сметаны, курятины и гладких огурцов по сравнению с июльскими показателями, пишет Politeka.net.

Наибольший скачок зафиксировали среди овощей. Килограмм гладких огурцов сейчас в среднем стоит 134,25 гривны, в то время как в июле показатель составлял 62,47 гривны. За месяц цена увеличилась более чем на 71 гривну. В то же время, в торговых сетях разница остается значительной: от 69 гривен до почти 200 гривен в зависимости от продавца.

Существенно прибавила в стоимости и сметана «Простонаше» жирностью 20% в расфасовке 340 граммов. Средний показатель достиг 73,24 гривны, хотя в течение июля он составил 69,66 гривны. Если сравнивать с началом в прошлом месяце, прирост превысил 10 гривен.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось также мясной продукции. Куриная тушка сейчас продается в среднем по 114 гривен за килограмм. Для сравнения, среднемесячный июльский показатель составил 105,48 гривны, а общий рост за последний месяц составил 3,50 гривны.

Актуальные данные свидетельствуют, что заметнее всего меняется стоимость сезонных овощей, тогда как молочная и мясная продукция дорожают постепенно. Окончательная сумма в чеках может отличаться в зависимости от торговой сети, акций и особенностей ценообразования.

Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости отдельных товаров остается существенной.

Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости отдельных товаров остается существенной.

Источник: Минфин

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