Жителей Николаевской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света на 4 и 5 августа.

Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Николаевской области на 4 и 5 августа, пишет Politeka.net.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Николаевской области на 4 и 5 августа: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы отключений при планировании повседневных дел.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 4 августа плановые работы будут проводиться в селе Веселый Роздол. С 08:30 до 17:00 без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Б. Хмельныцького 1, 3

Котовського 2, 3, 4, 10, 16, 19, 21

Чапаева 1, 2, 3, 5, 6, 15

04.08.2026, с 08:00 до 17:00 часов также без света останутся жители села Шевченко. Обесточение будут действовать по адресам на улицах:

Зерноток 48/315

Молодижна 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 31

Пархомова 2, 3, 4, 6

Шевченка 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 43, 48/164, 48/170, 40, 2/3

Шкильна 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22

5 августа с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Васыливка. На период выполнения технических работ электроэнергию отключат на улицах:

Набережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Сонячна — 1, 1В, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 92

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 47, 49, 50А, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Кроме того, 05.08.2026, плановые отключения коснутся и села Рыбакивка. Здесь ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В указанное время без света останутся отдельные адреса:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28

Поштова — 7

Спортывна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Степова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 22, 26

пров. Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

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