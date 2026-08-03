Временные графики отключения света в Кировоградской области 4 и 5 августа вынужденный, но необходимый шаг.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 4 и 5 августа, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 4 и 5 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ. Обесточение будет длиться много часов подряд.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 4 августа в ряде населенных пунктов запланированы временные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ на электросетях. В селе Ружычеве плановые ограничения продлятся с 09:00 до 17:00 часов. К этому времени без света останутся отдельные улицы:

Лисова — 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40

Набережна — 1, 2, 4, 10, 11, 22

Также 4 августа с 09:00 до 18:00 отключения запланированы в селе Павлыш. Ограничения коснутся дома №1а на улице Мира, а также части домов по адресу:

Коцюбынського — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106

Перемогы — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53а, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

пров. Коцюбынського — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63

5 августа плановые работы продолжатся. С 08:00 до 18:00 электроснабжение временно прекратят в селе Трылисы. Отключения будут касаться улиц:

В. Котляра — 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 29, 34

пров. Колгоспный — 1, 3

В селе Биркы ремонтные работы будут проводиться с 09:00 до 17:00. Во временные ограничения попадут потребители на улицах:

Андрия Зиновева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Дружбы — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40

Мыколаивська — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6, 7, 7Б, 8, 8А, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50, 51

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

пров. Калыновый — 1, 2, 3, 5, 7, 11

Иванивка

Тараса Шевченка — 35.

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