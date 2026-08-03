Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области остается актуальной темой для жителей региона, пишет Politeka.net.

В Павлограде готовят пересмотр стоимости водоснабжения, водоотвода и обращения с бытовыми отходами, в то время как в Кривом Роге потребители уже получают счета с новыми суммами.

На рассмотрении исполнительного комитета Павлоградского городского совета находится проект решения, предусматривающий установление цены за централизованное водоснабжение на уровне 84,01 гривны за кубометр. Для водоотвода предлагают тариф 29,46 грн. Оба показателя указаны с учетом НДС.

Отдельно планируется скорректировать оплату за управление бытовыми отходами, которую обеспечивает предприятие «ЭКО-КОММУНТРАНС». Если документ утвердят, изменения вступят в силу после официального вступления в силу.

Коммунальное предприятие обязано заблаговременно уведомить население о новых расценках. Оплата будет производиться только за фактически предоставленный сервис. Если его качество не будет отвечать установленным требованиям, закон разрешает произвести перерасчет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом активных дискуссий в Кривом Роге. После изменения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр, отдельные горожане заявили об увеличении сумм в платежках.

В « Кривбассводоканале » объяснили, что часть обращений может быть связана с учетом предварительной задолженности или корректировками за прошлые периоды. Именно поэтому потребителям советуют обращаться к поставщику для уточнения информации о конкретных начислениях.

Параллельно законность обновленных расценок обжалуется в суде. Кроме того, после их введения горожане зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть соответствующее решение.

Дальнейшие изменения будут зависеть от результатов судебного процесса и будущих решений органов местного самоуправления, определяющих порядок применения новых расценок для населения.

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