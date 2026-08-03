Графики отключения света в Черниговской области на 4 и 5 августа продлятся через плановые и профилактические работы.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света в Черниговской области, которые запланированы на 4 и 5 августа, пишет Politeka.net.

Энергетики будут выполнять комплекс технических мероприятий, включая обслуживание оборудования, проверку воздушных линий и ремонт отдельных элементов сети. Такие работы должны повысить надежность электроснабжения, снизить риск аварий и обеспечить более стабильную работу энергосистемы. Поэтому следует быть готовыми к графикам отключения света в Черниговской области на 4 и 5 августа.

По информации АО «Черниговоблэнерго», 4 августа, плановые обесточения состоятся в Кулыкивка. Электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 18:00, то есть в течение 10 часов. Временные ограничения коснутся жителей, проживающих по следующим адресам:

Артамонова: 30

Вокзальна: 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Нова: 17, 21, 24, 26

Партызанська: 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Сичова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б

В тот же день, 04.08.2026, ремонтные бригады будут работать и в населенном пункте Бахмач. Плановые работы продлятся с 08:00 до 19:00, в связи с чем отдельные дома временно останутся без электроэнергии. Отключения будут касаться следующих адресов:

1 Деснянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1-й Марии Прымаченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

1 Поштовый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25

2 Деснянськый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Марии Прымаченко: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2 Поштовый: 1

3 Деснянськый: 4, 6, 7, 9

Васыля Слипака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вербова: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8а

Гайдамацька: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А

Гайдамацькый: 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Дмытра Яворныцького: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36

Довженка: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Захидна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Зелена: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Ивана Выговського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38

Исторычна: 2, 4, 6, 10, 16

Исторычный: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Кыивська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Корольова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Леонида Астапова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19а, 21, 21а, 23

Марии Прымаченко: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Олены Пчилкы: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Пылыпа Орлыка: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Писочна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Поштова: 1, 1А, 2, 2А, 2в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Святославивська: 1, 5, 5а, 15

Сотныцька: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а

Софии Русовои: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 32

Шевченка: 8

5 августа плановые работы продолжатся в селе Бобровыца. Отключение электроэнергии запланировано с 08:00 до 18:00. На период проведения ремонта без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Змачынського: 1

Незалежности: 65, 65А, 65А/39, 67Г

05.08.2026, графики отключения будут действовать в Носивка. Ремонт электросетей будет выполняться с 08:00 до 19:00, поэтому часть города временно будет обесточена. Электроснабжение приостановят для домов, расположенных на следующих улицах:

1-й Зеленый: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зеленый: 1, 1а, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13

Автоколонна: 1А/1, 8, 9, 11, 13, 15А, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 297, 297/1, 297/2

Антона Красевыча: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Вербова: 1/2, 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62

Виктора Назарчука: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44

Гетьмана Полуботка: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Гребинкы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружбы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська: 1, 1Б, 2г, 2К, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Задорожна: 1, 1а, 1б, 2, 3, 5

Зализнычна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Кармелюка: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Кыивська: 3, 5, 7, 7а, 9А, 11а, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41

Кикоша: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Козацька: 1, 1/1, 2, 4а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33а, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43

Козацькый: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6

Космичный: 2

Котляревського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Коцюбынського: 1, 1/1, 3/1, 3Д, 3м, 3о, 4, 4/1

Кочергы: 15, 16, 18

Леси Украинкы: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Ливобережна: 1, 2, 3, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57а, 59, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87

Лизы Матийко: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Майданна: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

Малоносивська: 1, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 11, 11В, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 25А

Мыхайла Заболотного: 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9

Озерна: 2, 3, 5, 6

Олексия Довбуша: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського: 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45

Пивденна: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65

Поливка: 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Прывитна: 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Произджый: 2, 2а, 4, 10

Произжа: 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 28а

Розумовського: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Свитанковый: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27

Сергия Кыяныци: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Соборности: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48

Соловина: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Стадионна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанивська: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Украинська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосия Супруна: 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 15, 17, 19А, 23, 27, 29, 31

Флотська: 14, 16

Франка: 2, 3, 3а, 7, 11, 13, 25, 27

Цукрозаводська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернигивська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33

Шаулы: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 55, 55а, 61.

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