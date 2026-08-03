Подорожание проезда в Кропивницком официально утвердил исполнительный комитет городского совета, однако обновленная стоимость начнет действовать только после введения электронной системы оплаты, пишет Politeka.net.

До момента запуска безналичного расчета пассажиры и дальше будут пользоваться общественным транспортом по действующим расценкам.

В мэрии объяснили, что пересмотр стоимости стал вынужденным шагом из-за увеличения расходов коммунального перевозчика. Среди главных причин называют подорожание электроэнергии, горючего, запчастей, шин, ремонта подвижного состава и рост фонда оплаты труда.

После внедрения электронного билета поездка в троллейбусе с использованием банковской или транспортной карты, а также сервисов Apple Pay или Google Pay обойдется в 12 гривен. За бумажный билет придется заплатить 15 гривен. Аналогичную сумму установили и за перевозку багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт предусмотрели цену 11 гривен. Другим категориям граждан, пользующихся льготами, определили тариф 10,30 грн.

Удорожание проезда в Кропивницком также коснется автобусов коммунального предприятия «Электротранс». При электронной оплате стоимость будет составлять 18 гривен, столько же обойдется оформление перевозки вещей. Бумажный билет обойдется в 20 гривен, а для льготников будут действовать ставки 17 или 16,20 гривен в зависимости от категории.

В городских властях отмечают, что пересмотр тарифов должен обеспечить стабильную работу транспорта, сохранить действующую маршрутную сеть и поддерживать техническое состояние автобусов и троллейбусов. О дате запуска электронной системы и начале применения новых расценок сообщат отдельно.

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