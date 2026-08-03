Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных в Днепропетровской области на 4 августа.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 августа продлятся из-за ремонтных работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, проверять состояние сетей и заменять изношенные элементы инфраструктуры. Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 августа призваны повысить надежность электроснабжения и снизить вероятность аварийных отключений.

Согласно графику, 4 августа с 07:30 до 18:00 плановые отключения состоятся в Жовти Воды. В настоящее время без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Донбасивська - 24-38 (парные), 39-48, 50-52, 53-65 (нечетные), 69, 75

Мостова - 21-35 (нечетные), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (четные)

Мыхайла Грушевського - 24-34 (парные), 34/1, 36, 38, 40, 40А

Ярослава Мудрого - 6, 6А, 6В, 8, 10

пров. Запорожськый - 13, 15, 17

В этот же временной промежуток с 07:30 до 18:00 ремонтные работы будут проводиться и в Пятыхатках. Поэтому электричество вернут только вечером для отдельных улиц:

Олександрийська — 57Б

Прывокзальна — 153

Кроме того, 4 августа с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проходить в Павлограде. На время ремонта без света останутся отдельные дома на улицах:

Виталия Шкуренка — 1, 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 6/1

Днипровська — 460, 460А, 460В, 464, 464А, 464Б, 464В

Калынова — 1–3, 5, 7, 9

Кильцева — 7

Нова — 1, 1А, 2, 2/4, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4Б, 5–7, 7А, 8–18 (парные), 18А, 20–28 (парные)

Поштова — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4–6, 6/1, 6А, 8–10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20–28 (парные)

Промыслова — 1, 1А, 1В, 1Г, 9, 9/1, 11, 13, 13А, 15, 17

Сергия Корольова — 1, 1Б, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4/1, 4А, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 12

Незалежности — 151

Соборна — 105

Шевченка — 71, 73, 134, 136

пров. Музейный — 2.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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