Графики отключения света в Черкасской области на 4 и 5 августа вводятся по отдельным адресам.

Графики отключения света в Черкасской области на 4 и 5 августа продлятся из-за плановых, профилактических и ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 4 и 5 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования и модернизацию отдельных участков сетей, чтобы повысить надежность электроснабжения и снизить риск аварийных отключений в будущем.

По информации «Черкассыоблэнерго», 4 августа в городе Умань первый этап плановых отключений продлится с 08:00 до 17:00. В этот промежуток времени из-за проведения технических работ электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

А. Слонського — 1, 4, 6, 6а, 8, 8а, 14, 16, 16а, 18

Незалежности — 2, 8, 11-а, 11/2, 11а, 8 а-6, 8 а-8, 8А-1, 8А-2, 8А-3, 8А-4, 8А-9, 8А-10, 8а-5, 8а-7, 8а-11

Гайдамацька — 4а, 6

В. Антоновыча — 4

А. Кызыла — 2, 3А, 4, 5, 6, 6а, 8, 8б

М. Грушевського — 14

04.08.2026 также будут выключать электричество в селе Гереженивка. Ограничения продлятся с 08:00–17:00 часов в домах, расположенных на улицах:

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 35

Джерельна — 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 28а, 32, 34, 36

05.08.2026 года в населенном пункте Хмильне обесточивание будут с 08:00 до 17:00. Во временные ограничения попадут потребители на улицах:

Запотична — 29, 31, 33, 17, 25А, 53, 57, 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 55, 5, 3

Шкильна — 1, 2, 4, 6, 22, 28, 30, 44, 48, 41, 42, 43, 50, 38, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 46, 10

Ныжня — 15, 2, 31, 23, 50, 53, 57, 61, 1, 17, 19, 28, 29, 3, 33, 33/1, 37, 39, 42, 52, 8, 9, 11, 21, 27, 35, 5, 7

Пидгирна — 11, 3

Грабова — 5А, 4/а

Пидварок — 1, 10, 12, 14, 16/а, 18, 2, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 8, 1-А, 15, 16, 22, 26

Мыру — 52, 54, 56, 16, 2, 28, 4, 48, 50, 53, 53а

Перемогы — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 8, 9

Л. Украинкы — 5

пров. Клубный — 4, 6, 8

Графики отключения света в Черкасской области 5 августа охватят также село Пекари. Выключать электричество с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

Набережна — 1а, 2, 11, 1, 4, 4а, 5, 5/а, 6, 12

Шкильна — 11, 5, 8, 1, 12, 4, 7, 9

Т. Шевченка — 22, 25, 39, 39а, 45, 48, 8, 1, 1а, 1б, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 41, 5, 5/а, 6, 63, 7, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 99, 95, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 176

Чабанивська — 28

Жукивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

Молодижна — 5, 9, 8/а

Гайдаивська — 9

пров. Т. Шевченка — 12, 14

пров. Гайдаивськый — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

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