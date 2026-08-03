Жителей Винницкой области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 4 августа в отдельных населенных пунктах региона.

Графики отключения света в Винницкой области на 4 августа связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.



Энергетики будут проверять техническое состояние оборудования, заменять изношенные элементы сети и выполнять необходимые работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в будущем.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», во вторник, 4 августа, плановые работы будут проводиться в Токаривка. С 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся отдельные дома на следующих улицах:

Ватутина — 1

Загородня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43

Келецька — 37

Колгоспна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 500

Космична — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60

Набережна

Надрична — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 93, 94

Центральна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 46А, 47, 47А, 502

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44

В этот же день с 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в населенном пункте Рожепы. На время проведения технических работ электроснабжение будет временно прекращено для украинцев, проживающих на таких улицах:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 45

Гагарина — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19А, 31

Кармалюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 63, 74, 93, 501

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22/2, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 47, 51

4 августа плановые отключения продолжатся в селе Мельныкы. С 09:00 до 17:00 энергетики будут выполнять профилактические работы, из-за чего без света временно останутся отдельные дома на улицах:

Ватутина — 1, 1Б, 3, 8, 10, 50, 54

Вербова — 9.

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