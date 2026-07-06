Підприємства готові навчати нових співробітників та готові приймати на роботу в Одесі пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на різних посадах, роботодавці все частіше готові взяти на вакансію українців літнього віку, пише Politeka.net.

В Одесі зростає кількість вакансій, відкритих для людей пенсійного віку. Роботодавці дедалі частіше пропонують роботу кандидатам старшого віку, а багато посад не потребують спеціальної освіти чи значного професійного досвіду. Підприємства готові навчати нових співробітників безпосередньо на робочому місці та забезпечують комфортні умови праці.

Однією з актуальних пропозицій є вакансія адміністратора-касира із заробітною платою від 30 до 37 тисяч гривень. Роботодавець пропонує позмінний графік роботи, щоденну виплату заробітної плати, безкоштовне харчування та розвезення працівників додому після завершення зміни.

До основних обов'язків входить ведення касових операцій, розрахунок персоналу, приймання замовлень через облікову систему Poster, координація роботи кур'єрів, формування оптимальних маршрутів доставки та контроль своєчасного виконання замовлень.

Також серед доступних пропозицій є вакансія посудомийниці (прибиральниці) із заробітною платою 20 тисяч гривень. Робоче місце розташоване в одному з торговельних центрів Одеси. Працівникам пропонують позмінний графік, вечірнє розвезення додому, дворазове харчування та стабільну виплату заробітної плати: частину коштів виплачують щодня, решту — двічі на місяць.

Основними обов'язками є підтримання чистоти в закладі, прибирання залу, санітарних вузлів і службових приміщень, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм. Від кандидатів очікують відповідальності, охайності та пунктуальності.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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