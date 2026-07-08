Подорожание проезда в Ужгороде вступило в силу 27 июня, передает издание Politeka.

Отныне одна поездка в общественном транспорте стоит 23 гривны независимо от того, рассчитывается ли пассажир наличными, или банковской картой.

Соответствующее решение исполнительный комитет городского совета принял накануне, 26 июня. До этого безналичная оплата составила 20 гривен, в то время как наличный расчет уже был на уровне 23 гривен.

В городских властях объяснили, что пересмотр стоимости состоялся после обращений перевозчиков. По результатам анализа экономических расчетов одним из главных аргументов назвали существенный рост расходов на топливо, влияющий на работу транспортных предприятий.

В то же время, подорожание проезда в Ужгороде не полностью удовлетворило представителей отрасли. По словам перевозчиков, отдельные компании предлагали установить тариф на уровне 25–27 гривен, считая, что именно такая сумма соответствовала бы реальной себестоимости перевозок.

Реакция горожан оказалась разной. Часть пассажиров соглашается, что современные автобусы с кондиционерами оправдывают новую цену, однако владельцы более старого подвижного состава, по их мнению, должны уделить больше внимания комфорту и техническому состоянию транспорта.

Другие жители отмечают, что в последнее время тарифы пересматривались уже несколько раз, поэтому очередное повышение не стало для них неожиданностью. В то же время, люди ожидают, что вместе с новыми расценками улучшится и качество перевозок.

Таким образом, после последних изменений стоимость поездки стала одинаковой для всех пассажиров, независимо от способа оплаты, а новые правила уже действуют на всех городских маршрутах.

Источник: Суспільне

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