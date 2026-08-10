Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти и в формате отдельной комнаты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове продолжают предлагать владельцы недвижимости, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Среди актуальных предложений есть квартиры как в самом Харькове, так и в населенных пунктах вблизи областного центра.

Один из вариантов расположен в поселке Бабаи Харьковского района. Дом состоит из двух комнат и кухни и может принять до трех человек. В доме есть газ и вода, однако нужен небольшой косметический ремонт. Санузел находится на улице, ванной нет.

Во дворе обустроены хозяйственные помещения, есть погреб и земельный участок. Недалеко находятся лес и озеро, а дорога на автомобиле до Харькова занимает несколько минут.

Еще одно предложение касается трехкомнатной квартиры в областном центре. Хозяйка готова принять мать с ребенком. Помещение оборудовано необходимой техникой, а проживание с домашними животными также разрешено.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти и в формате отдельной комнаты. В одном из объявлений жительницу готовы поселить в двухкомнатной квартире. От нее ожидают лишь небольшую помощь пожилой владелице в быту, без необходимости постоянного ухода.

Перед договоренностью о заселении следует уточнить срок проживания, условия пользования квартирой и список доступных удобств. Также важно проверить, остается ли конкретное предложение актуальным.

Объявления регулярно обновляются, а из-за высокого спроса отдельные варианты могут быстро стать недоступными. Потому заинтересованным людям советуют связываться с собственниками сразу после появления соответствующего предложения.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: неожиданно возникла новая проблема

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Харьковской области пообещали новую денежную помощь: что о ней известно

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто примет участие