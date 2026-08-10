Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 августа вводятся в связи с проведением важных работ.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 августа вводятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает издание Politeka.net.

Во вторник, 11 августа, в ряде населенных пунктов запланированы временные отключения электроэнергии. Графики отключения света в Днепропетровской области 11 августа связаны с проведением необходимых работ на электросетях. Жителям отдельных улиц следует заранее учесть график и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и других необходимых устройствах.

В селе Червона Колона без электроснабжения отдельные потребители могут оставаться с 08:00 до 18:00. В список адресов вошла улица:

Заводська — 3–9 (непарные), 13–27 (непарные), 31–45 (непарні), 49–57 (непарные)

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50

В селе Вильне плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. Электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Гагарина — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Космонавтив — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47

Кузьмы Скрябина — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Незалежности — 3–11 (непарные), 12–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парные)

Словянська — 1–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–31, 33

Кроме этого, в отдельной части села Вильне электроэнергию планируют отключить на более длительный период - с 08:00 до 20:00. Это касается следующих адресов:

Дружбы — 1, 4–14, 14А, 15–24

Незалежности — 1

Шевченка — 3, 5, 8, 10–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48

пров. Дружбы — 1, 2

В селе Радушне ограничение электроснабжения запланировано с 08:00 до 20:00. Отключение будет касаться адреса:

Ликарняна — 20.

В городе Вильногирськ плановые работы будут проходить в промежутке с 08:00 до 17:30. Электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Центральна — 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

Молодижна — 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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