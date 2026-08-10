Подорожание продуктов в Запорожье коснулось рыбы, бакалеи и мясных изделий, ведь за последний месяц больше прибавила в цене свежефороженная скумбрия, а также полукопченые колбаски, пишет Politeka.net.

На 10 августа килограмм скумбрии стоит в среднем 343,49 грн. В июле средний показатель составил 321,48 грн. Дешевле всего товар сейчас продают в Metro — за 316,94 грн, тогда как у Auchan и Novus цена достигает 354 грн.

С 10 июля средняя стоимость скумбрии увеличилась на 7,50 грн. Самый заметный скачок произошел в конце первой декады августа: 9 числа показатель поднялся до 343,49 грн.

Изменения затронули и подсолнечное масло «Олейна» рафинированное. Бутылка объемом 850 мл в настоящее время обходится в среднем в 101,60 грн. Для сравнения, июльский результат составил 99,55 грн.

Среди актуальных предложений самая низкая стоимость зафиксирована в Metro - 99 грн. В Auchan продукт продают за 101,90 грн., у Novus — за 99,99 грн., а Megamarket установил цену 105,50 грн.

Таким образом, за месяц средний показатель этой позиции вырос на 2,85 грн.

Более ощутимая разница наблюдается среди мясных изделий. Килограмм охотничьих полукопченых колбасок "Алан" сейчас стоит в среднем 800,56 грн. В июле аналогичный показатель равнялся 794,89 грн.

Самое выгодное предложение 10 августа – в Auchan, где килограмм стоит 705,80 грн. В Metro цена составляет 740,94 грн, в то время как Megamarket и Novus предлагают изделие за 866,50 и 889 грн соответственно.

Несмотря на колебания за период, с 10 июля средняя стоимость колбасок увеличилась на 10 грн.

Общая картина показывает, что подорожание продуктов в Запорожье происходит неравномерно: отдельные категории дорожают постепенно, в то время как другие показывают более заметные скачки.

Покупателям следует сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница между самой низкой и самой высокой ценой на один товар может быть существенной.

Источник: Минфин

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дополнительная денежная помощь ежемесячно: кому из пенсионеров в Запорожье доступна еще одна выплата.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: куда следует обращаться, чтобы получить крышу над головой.