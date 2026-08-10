В Черниговской области на 11 августа введены обновленные плановые графики отключения света.

Графики отключения света в Черниговской области на 11 августа продлятся много часов подряд из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

В Черниговской области 11 августа предусмотрены временные ограничения на электроснабжение. Обесточивание коснутся отдельных адресов. Для каждого населенного пункта определены свои временные промежутки, поэтому жителям следует заранее проверить, входит ли их адрес в список.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», в населенном пункте Борзна электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 19:00. В настоящее время энергетики будут проводить необходимые работы на электросетях. Временные ограничения коснутся отдельных домов на следующих улицах:

Березнева — 3, 5, 6, 10, 12, 16

Воинив-афганцив — 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15А, 18А, 24А, 28А

Воскресенська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 8А, 8Б, 21А, 23А, 27А

Воскресенськый — 1, 3, 5

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 5А, 18А, 28А

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 6А, 12А, 16А, 20А, 20Б, 22А, 22Б, 29А, 30А, 30Б, 41А

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 10А, 12А, 17А, 17Б, 20А, 26А, 27А

Лугова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14А

Олийныка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 1А, 1В, 22, 24, 26, 2А, 33, 37, 39, 3А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108А, 108, 110А, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 124Б, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 140, 142, 146А, 146, 148, 150, 152, 24А, 35А, 39А, 53А, 75А, 80А, 80Б, 80В, 98А

Покровська — 47Б, 47В

Чернигивська — 28

В населенном пункте Корюкивка 11 августа период ограничения электроснабжения будет длиннее. Обесточение запланировано с 08:00 до 20:00. В список попали дома на таких улицах:

1-й Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академика Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Бульварна — 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Мазепы — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарична — 28

Индустриальный — 12, 14

Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Сичовых Стрильцив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17

11 августа, плановые работы запланированы в Кулыкивка. Временное обесточивание будет продолжаться с 09:00 до 18:00. Электроэнергию временно ограничат по следующим адресам:

Артамонова — 30

Валерия Сараны — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вокзальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1а, 1д, 3а, 5а

Героив Чорнобыля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбынського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158а, 158

Мыру 2-й — 6, 10

Незалежности — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 40, 5а, 10а, 12а

Нова — 17, 21, 24, 26

Партызанська — 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22а, 23а, 27А

Сичова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20б.

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