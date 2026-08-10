Графики отключения света в Одесской области на 11 августа вводятся в рамках профилактических и технических мероприятий.

В Одесской области во вторник, 11 августа 2026, запланированы дополнительные графики отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Часть потребителей ожидают плановые отключения, связанные с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Графики отключения света в Одесской области на 11 августа необходимы для поддержки надежной работы энергосистемы, проверки технического состояния оборудования и выполнения работ, которые невозможно провести без временного обесточивания отдельных участков сети.

В селе Косивка электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 20:00. Временные отключения будут касаться отдельных домов на улицах.

Молодижна - 1-25, 25А, 26-29, 29А, 32-44, 47

Набережна — 2, 2А, 2Б, 4–70 (включая буквы)

Степна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

В селе Попаздра с 08:00–20:00 без электроэнергии могут остаться жители таких адресов:

Верхня - 1-20 (с буквами)

Ныжня - 2-31 (с буквами)

Средня - 1-15

Шкильно - 1-24

В селе Курортне с 08:00–20:00 часов электроэнергию временно отключат на отдельных домах по улицам:

Будацька косо — 14, 29/5, 7

Курортна — б/н

Набережна — 1–95 (включая дроби и буквы)

Нова — 1–110 (включая буквы и б/н)

Олександра Козубенко - 243/1

Прычальна - 1, 3, б/н

Садова - 1-30 (с буквами и б/н)

Чорноморська - 1-46 (расширенный перечень с дробями)

Шкильна — 1–35 (с буквами и б/н)

пров. Чорноморськый - 1, 1Б, 2, 4

Наибольший объем работ запланирован в селе Чабанське с 08:00-20:00 часов. Временные ограничения электроснабжения коснутся жителей улиц:

Кольцева — 27

Лыманська — 31–35

Набережна — 1–21А

Райдужна — 1–34

Сергиивська — 12, 18, 24, 38

Чорноморська — 1–16А.

Источник: Сергіївка Офіційна

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