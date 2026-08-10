В Одесской области во вторник, 11 августа 2026, запланированы дополнительные графики отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Часть потребителей ожидают плановые отключения, связанные с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Графики отключения света в Одесской области на 11 августа необходимы для поддержки надежной работы энергосистемы, проверки технического состояния оборудования и выполнения работ, которые невозможно провести без временного обесточивания отдельных участков сети.

В селе Косивка электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 20:00. Временные отключения будут касаться отдельных домов на улицах.

  • Молодижна - 1-25, 25А, 26-29, 29А, 32-44, 47
  • Набережна — 2, 2А, 2Б, 4–70 (включая буквы)
  • Степна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

В селе Попаздра с 08:00–20:00 без электроэнергии могут остаться жители таких адресов:

  • Верхня - 1-20 (с буквами)
  • Ныжня - 2-31 (с буквами)
  • Средня - 1-15
  • Шкильно - 1-24

свет, электроэнергия, отключение

В селе Курортне с 08:00–20:00 часов электроэнергию временно отключат на отдельных домах по улицам:

  • Будацька косо — 14, 29/5, 7
  • Курортна — б/н
  • Набережна — 1–95 (включая дроби и буквы)
  • Нова — 1–110 (включая буквы и б/н)
  • Олександра Козубенко - 243/1
  • Прычальна - 1, 3, б/н
  • Садова - 1-30 (с буквами и б/н)
  • Чорноморська - 1-46 (расширенный перечень с дробями)
  • Шкильна — 1–35 (с буквами и б/н)
  • пров. Чорноморськый - 1, 1Б, 2, 4

Наибольший объем работ запланирован в селе Чабанське с 08:00-20:00 часов. Временные ограничения электроснабжения коснутся жителей улиц:

  • Кольцева — 27
  • Лыманська — 31–35
  • Набережна — 1–21А
  • Райдужна — 1–34
  • Сергиивська — 12, 18, 24, 38
  • Чорноморська — 1–16А.

Источник: Сергіївка Офіційна

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