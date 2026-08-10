Подорожание продуктов в Одесской области затронуло рыбу, овощи и мясную продукцию, ведь за последний месяц возросла стоимость карпа, репчатого лука и свиных ребер, пишет Politeka.net.

На 10 августа килограмм живого карпа стоит в среднем 299,50 грн. Именно такая цена зафиксирована в Megamarket.

В июле средний показатель составил 274,20 грн. Таким образом, за месяц продукт прибавил 34,50 грн.

По ежедневной статистике, с 10 по 23 июля килограмм карпа стоил 265 грн. Уже 24 числа цена поднялась до 299,50 грн и дальше оставалась на этом уровне.

Выросла также стоимость репчатого лука. Средний показатель составляет 40,75 грн за килограмм.

В Megamarket товар продают за 43,50 грн., тогда как в Novus его цена составляет 37,99 грн. В июле средняя цена составила 31,50 грн.

С 10 июля средняя цена лука увеличилась на 9,25 грн. При этом в начале августа показатель менялся особенно резко: 3 августа он составлял 19,89 грн., а на следующий день поднялся до 37,99 грн.

Свиные ребра также стали более дорогими, хотя смена оказалась меньше. В настоящее время килограмм стоит в среднем 231,47 грн.

Самое доступное предложение 10 августа было у Auchan — 215,90 грн. У Novus цена составляет 239 грн, а в Megamarket - 239,50 грн.

Для сравнения, среднемесячный показатель за июль равнялся 230,22 грн. С 10 июля стоимость выросла на 1,83 грн.

Подорожание продуктов в Одесской области происходит неравномерно: наиболее заметная разница за месяц зафиксирована для живого карпа, в то время как свиные ребра изменились в цене лишь незначительно.

Источник: Минфин

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