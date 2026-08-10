Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у форматі окремої кімнати.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують пропонувати власники нерухомості, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені залишити домівки через війну, пише Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій є помешкання як у самому Харкові, так і в населених пунктах поблизу обласного центру.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Будинок складається з двох кімнат і кухні та може прийняти до трьох осіб. У помешканні є газ і вода, однак потрібен невеликий косметичний ремонт. Санвузол знаходиться на вулиці, ванної кімнати немає.

На подвір’ї облаштовані господарські приміщення, є погріб та земельна ділянка. Неподалік розташовані ліс і озеро, а дорога автомобілем до Харкова займає кілька хвилин.

Ще одна пропозиція стосується трикімнатної квартири в обласному центрі. Власниця готова прийняти матір із дитиною. Помешкання обладнане необхідною технікою, а проживання з домашніми тваринами також дозволяється.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у форматі окремої кімнати. В одному з оголошень мешканку готові поселити у двокімнатній квартирі. Від неї очікують лише невеликої допомоги літній власниці у побуті, без необхідності постійного догляду.

Перед домовленістю про заселення варто уточнити термін проживання, умови користування помешканням та перелік доступних зручностей. Також важливо перевірити, чи залишається конкретна пропозиція актуальною.

Оголошення регулярно оновлюють, а через високий попит окремі варіанти можуть швидко стати недоступними. Тому зацікавленим людям радять зв’язуватися з власниками одразу після появи відповідної пропозиції.

Джерело: Допомагай

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