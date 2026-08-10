Прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 11 по 17 августа свидетельствует о преимущественно стабильных условиях.

Прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 11 по 17 августа сулит преимущественно сухие дни, ясное небо и умеренное тепло, хотя на старте периода возможен небольшой дождь, пишет Politeka.net.

Во вторник, 11 августа, температура ночью составит около +19…+20 °C, а днем ​​воздух прогреется до +31 °C. Утро будет облачным, днем ​​не исключен слабый дождь. К вечеру осадки прекратятся.

12 августа ожидается без осадков. Ночью и утром термометры покажут около +21 °C, после обеда - до +25 °C. Ветер усилится до 4,6 м/с.

В четверг, 13 августа, станет прохладнее. Ночная температура опустится до +15 °C, днем ​​прогнозируется около +23 °C. Утром и вечером будет ясным, в дневные часы появится облачность. Дождей не предполагается.

14 августа погода остается сухой и преимущественно ясной. Ночью ожидается +13 °C, утром – около +17 °C, после обеда – до +22 °C. Облака могут ненадолго закрыть солнце.

Суббота, 15 августа, принесет небольшое потепление. Ночью будет около +13 °C, днем ​​- до +24 °C. Небо будет ясным в течение всего дня, существенных осадков не прогнозируют.

16 августа температура снова повысится. После прохладной ночи с показателями около +15 °C столбики термометров днем ​​поднимутся до +29 °C. Погода будет солнечной и сухой.

Завершение периода, 17 августа, станет одним из самых теплых. Ночью ожидается +16 °C, утром около +23 °C, а днем ​​температура достигнет +31 °C. Осадков синоптические данные не подразумевают.

В целом, прогноз погоды в Харьковской области на неделю с 11 по 17 августа свидетельствует о преимущественно стабильных условиях: краткий эпизод возможного дождя придется на начало периода, после чего установится сухая погода с постепенным потеплением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Харьковской области: как выросли цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит овощей в Харьковской области: какие именно трудности возникли.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь свыше 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров может получать выплаты в Харьковской области.