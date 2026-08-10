Украинцам показали, каковы графики отключения света в Николаевской области на 11 августа.

В Николаевской области 11 августа 2026 запланированы графики отключения света, ограничение электроснабжения будет длиться много часов, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 11 августа связаны с техническим обслуживанием и капитальным ремонтом электросетей. Работы будут производиться заранее определенным графиком, а без электроэнергии отдельные потребители могут оставаться в течение восьми-девяти часов.

По информации АТ «Миколаївобленерго», жителям населенных пунктов, чьи адреса попали в список, следует заранее подготовиться к перерыву в электроснабжении.

В Коблево электроэнергию планируют отключить 11 августа с 08:00 до 17:00. Причиной указано проведение технического обслуживания электросетей. Ограничения будут касаться отдельных домов по следующим адресам:

пров. Алея Фетывальна: 2.

БВ Прыкарпаття: 36/364.

бульвар Чорноморськый: 1/1, 3/1, 2.

Кышынивська: 2, 2А, 2Г, 5.

Корабелив: 2.

пр. Курортный: 8, 4/1, 7, 7/1, 8/10, 8А, 8/1, 8/8, 9, 9/5, 9Б, 9А, 10/1, 10, 12, 19, 21, 21Б, 23А, 43Б, 61, 61А, 7/5, 7/4, 26/1.

Мыколаивська: 2, 13, 15, 17.

Морська: 36/686, 147, 148, 155Д, 157, 163.

Еще один значительный список адресов попал в график в Березанци. Здесь электроэнергию 11 августа планируют отключить с 09.00 до 17.00. На этой территории будут производиться капитальный ремонт электросетей. Из-за масштаба работ без электроснабжения временно останутся дома на нескольких улицах:

Банкивськый — 1, 2

Д. Донцова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Медычна — 1, 3, 6

Мыру — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А

Новосельська — 1/1, 1А, 1Б, 1В, 1, 2Д, 2, 2А, 2Б, 2Г, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Д, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21В, 22, 23, 24, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 7А, 11А

Степова — 101.

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