Дефицит продуктов в Днепропетровской области может сопровождаться подорожанием отдельных овощей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться из-за аномальной жары и длительного отсутствия осадков, которые этим летом охватили значительную часть Европы , пишет Politeka.net.

Самые большие риски возникли для овощеводства. Высокие температуры и пересыхание почвы затрудняют выращивание культур, которым требуются регулярное увлажнение и стабильные погодные условия.

Лето 2026 стало одним из самых жарких за последние десятилетия. В ряде европейских стран температура длительное время держится выше привычных показателей, а количество осадков остается недостаточным.

Из-за недостатка влаги растения испытывают значительный стресс. Жара замедляет рост, отрицательно влияет на цветение и формирование плодов. В сложных случаях посевы начинают преждевременно усыхать.

Аграриям приходится корректировать прогнозы по предстоящему сбору. Чтобы спасти культуры, хозяйства увеличивают объемы полива, применяют дополнительные агротехнические методы и внедряют средства защиты от перегрева.

Однако дополнительные меры требуют значительных затрат. На фоне нехватки воды традиционное орошение в отдельных районах становится менее эффективным, а себестоимость выращивания овощей растет.

Уменьшение урожая в то же время сокращает потенциальный доход фермеров. При меньших объемах реализации им сложнее компенсировать расходы на семена, удобрения, горючее, электроэнергию, средства защиты и оплату труда.

Наиболее уязвимыми остаются небольшие и средние хозяйства. Они часто имеют ограниченные финансовые резервы и работают с невысокой рентабельностью.

Если жара и засуха будут продолжаться, часть таких предприятий может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Это способно сократить производство овощей, повлиять на занятость в сельской местности и снизить предложение на рынке.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области в таком случае может сопровождаться удорожанием отдельных овощей, ведь расходы на их выращивание растут, а объемы урожая уменьшаются.

Источник: AgroWeek

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