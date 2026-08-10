Украинцам рассказали о пособии для пенсионеров в Полтавской области.

В 2026 году отдельные категории украинцев будут иметь право на разовую денежную помощь в Полтавской области, приуроченную ко Дню Независимости Украины, пишет Politeka.net.

При этом некоторым получателям не придется дополнительно обращаться в государственные органы. Если необходимые данные уже есть в информационных системах, то средства будут назначаться автоматически.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, автоматический механизм предусмотрен для граждан, уже состоящих на соответствующем учете и получающих государственные выплаты или льготы.

В частности, дополнительные средства автоматически должны начислить людям, которые:

получают пенсию или пожизненное денежное содержание;

имеют назначенную жилищную субсидию;

пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходят военную службу.

То есть пенсионерам и другим получателям, отвечающим установленным условиям, не нужно повторно подавать документы только для того, чтобы подтвердить свое право на выплату.

От чего зависит размер помощи

Размер разовой денежной помощи в Полтавской области в 2026 году не одинаков для всех получателей. Сумма зависит от категории гражданина и определяется согласно постановлению Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года.

Таким образом, сам факт получения пенсии еще не означает, что все пенсионеры получат одинаковую сумму. Размер пособия определяется с учетом статуса и категории, к которой принадлежит получатель.

Кому придется обращаться в Пенсионный фонд

Автоматический порядок предусмотрен не всем гражданам. Некоторые люди, имеющие законное право на разовую помощь, должны самостоятельно подать заявление.

Это касается тех, кто одновременно:

не получает пенсию;

не имеет жилищной субсидии или льгот на оплату коммунальных услуг;

не проходит военную службу.

Для таких граждан право на выплату не исчезает, однако без соответствующего обращения денежные средства автоматически начислены не будут.

Как подать заявление

Обратиться за назначением выплаты можно несколькими способами. Заявитель имеет возможность лично подать документы в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через центр предоставления административных услуг.

Также документы можно отправить по почте в соответствующий орган ПФУ или воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда. Для подачи заявления онлайн необходима квалифицированная электронная подпись.

Перед обращением следует проверить, есть ли все необходимые документы налицо. В частности, к заявлению следует добавить копию паспорта и документа, подтверждающего право человека на соответствующую выплату.

Кроме того, заявителю необходимо указать банковские реквизиты для перечисления средств, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – при наличии – и другие сведения, предусмотренные для оформления помощи.

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