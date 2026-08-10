Жителей отдельных населенных пунктов предупреждают о планируемых на 11 августа графиках отключения света в Винницкой области.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Винницкой области на 11 августа, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 11 августа затронут не все потребители, а только дома по конкретным адресам. Поэтому жителям следует заранее проверить, есть ли их дом в списке и подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», в населенном пункте Ганнивка электроснабжение будет ограничено 11 августа с 08:30 до 17:00. В список адресов вошли дома на улицах:

Мыру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

провулок Мыру — 4

Также временное ограничение электроснабжения запланировано в Зозови с 08:30 до 17:00. Здесь список значительно короче — без света могут остаться жители двух домов на улице:

Молодижна — 29Е, 31Б

Наибольший список адресов среди указанных населенных пунктов приходится на Славну. Здесь временные отключения электроэнергии также запланированы 11 августа с 08:30 до 17:00. Ограничения охватят сразу несколько улиц:

Зелена: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54.

Коцюбынського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24.

Молодижна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Набережна: 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49.

Пырогова: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47.

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

Соборна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61.

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34.

Шкильна: 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

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