Жителей призывают с пониманием отнестись к графику отключения света в Сумской области на 11 августа.

Графики отключения света в Cумской области на 11 августа продлятся по определенным адресам, сообщает издание Politeka.net.

Жителей Сумской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии. Графики отключения света в Сумской области на 11 августа связаны с проведением технического обслуживания и ремонтных работ на местных электросетях.

По информации АТ «Сумиобленерго», с 08:00 до 16:00 электроэнергию планируют отключить в селе Гостинне. Ограничения будут касаться отдельных домов на нескольких улицах:

Зелена — 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 125Х

Лисова — 1, 2, 3, 8, 14, 84

Яблунева — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 66

Еще одним населенным пунктом, который затронут плановые работы, станет поселок Мыколаивка. Здесь электроснабжение также будет временно ограничено с 08:00 до 16:00. По предварительной информации, обесточивание запланировано для отдельных домов на следующих улицах:

Горихова — 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 670Х

Поповыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Центральна — 96, 98, 100, 102, 106, 108, 112, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 146F, 148

Еще одна группа потребителей останется без электроэнергии в Самара. Здесь работы также запланированы на период с 08:00 до 16:00. Временные ограничения будут касаться следующих адресов:

Берегова — 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15А, 18, 21, 24, 26

Горова — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24

Шкильна — 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39

Плановые работы будут проводиться также в поселке Пащенкове. По данным АО «Сумыоблэнерго», электроэнергии здесь не будет с 08:00 до 16:00. Под ограничения попадут отдельные дома на улице:

Квитнева — 15, 17, 18, 21, 25, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63.



Источник: Николаевская поселковая ТГ. Сумская область .

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