Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области выплачивается при соответствии установленным условиям.

В Харьковской области продолжают действовать программы денежной помощи для ВПЛ, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.

Одна из таких инициатив реализуется благотворительным фондом «Право на захист» в рамках проекта «Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска». Программа осуществляется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

Как объясняет благотворительная организация «Право на захист», инансовая поддержка предусмотрена для людей и семей, проживающих в районах с повышенным уровнем опасности и имеющих ограниченные финансовые возможности. Размер помощи зависит от обстоятельств и причин, по которым люди оказались в сложной ситуации.

Кто может претендовать на выплаты

Подать заявку на участие в денежной помощи в Харьковской области могут как внутренне перемещенные, так и местные жители. Однако для получения помощи необходимо одновременно удовлетворять установленным условиям.

В частности, потенциальные участники программы должны:

иметь статус внутриперемещенного лица или быть местным жителем;

проживать вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией – на расстоянии до 50 километров – в

определенных программой областях и общинах;

иметь среднемесячный доход менее 8422 гривны на одного человека.

В то же время, сам факт соответствия этим требованиям еще не означает автоматического назначения выплаты. Каждое домохозяйство проходит комплексную оценку, в ходе которой специалисты учитывают целый ряд дополнительных обстоятельств.

Какие факторы учитывают при отборе

При определении приоритетности заявок оценивается не только уровень дохода. Специалисты учитывают социальное и материальное положение, состав семьи, условия проживания и влияние войны.

В частности, внимание уделяется:

статуса занятости членов семьи;

наличия инвалидности или тяжелых заболеваний;

количества членов семьи и ее состава;

наличия родителей, самостоятельно воспитывающих детей;

возрасту людей, входящих в состав домохозяйства;

расстояния от места обитания до линии фронта;

поэтому проживает ли семейства в сельской или городской местности;

статуса перемещения;

статуса перемещения; способам, посредством которых семейство пытается обеспечить свои базовые потребности и справиться с финансовыми трудностями.

Таким образом, организаторы оценивают ситуацию комплексно, чтобы, прежде всего, поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Важно: соответствие критериям не гарантирует выплату

Заявителям следует учесть важный момент: соответствие одному или даже нескольким критериям программы не означает автоматического включения в число получателей.

Для подтверждения права на участие в программе и соответствующих уязвимостей необходимо предоставить документы. Именно на основании представленной информации и результатов оценки будут определять, может ли домохозяйство получить финансовую поддержку.

При регистрации заявителям необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, состав семьи, финансовое положение и обстоятельства, свидетельствующие об уязвимости.

В частности, необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) каждого члена домохозяйства;

действующий IBAN личного банковского счета в украинском банке, на который могут быть перечислены денежные средства;

документы, подтверждающие состав семьи;

документы, подтверждающие наличие соответствующих категорий уязвимости.

Заявителям важно предоставить актуальные документы и достоверную информацию, поскольку они используются при оценке соответствия условиям программы.

Размер помощи зависит от того, к какой категории принадлежит заявитель и в каких условиях проживает его семейство.

Для людей и домохозяйств, которые остаются жить вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией, предусмотрена выплата в размере 1800 гривен на одного человека ежемесячно.

Финансовая поддержка предоставляется в течение шести месяцев. Таким образом, общая сумма может составлять 10800 гривен на одного человека за весь период.

Другой размер помощи предусмотрен для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Речь идет о тех, кто уехал из-за непосредственной угрозы жизни, обстрелам или обязательной эвакуации.

Для этой категории предусмотрено 4 100 гривен на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев. В общей сложности за весь период такой человек может получить 12 300 гривен.

Таким образом, в зависимости от жизненных обстоятельств и категории получателя сумма финансовой поддержки может составлять от 10 800 до 12 300 гривен на одного человека.

В то же время окончательное решение по участию в программе принимается после оценки. Поэтому наличие необходимых документов и соответствие отдельным критериям сами по себе не гарантируют назначение помощи.

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