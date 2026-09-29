Начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области запланировано не ранее 1 ноября — окончательное решение будет зависеть от погоды. Тепло в многоэтажках обещают подать одновременно с восстановлением горячей воды.

Начало отопительного сезона в Полтавской области сдвигается на ноябрь: тепло в многоэтажках обещают запустить не ранее 1 ноября, а горячую воду — одновременно с подачей тепла.

О сроках рассказал заместитель городского головы Полтавы Иван Москалик. По его словам, готовность коммунальной отрасли и жилого фонда оценивают в 87–89%, при этом оборудование «Полтаватеплоэнерго» для подачи тепла готово на 100%.

Точного дня старта пока нет: все будет зависеть от температуры воздуха. Тепло в многоквартирных домах начнут подавать, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд опустится до +8°C или ниже.

Такой температурный порог для начала и завершения отопительного периода устанавливает постановление Кабинета Министров №830. Согласно нему, отопительный сезон 2026 должен начаться не позднее, чем после трех суток со средней суточной температурой +8°C или ниже.

Если в начале осени несколько дней будет холодно, а потом снова потеплеет, батареи по всей стране сразу не включат. Окончательное решение в каждом регионе принимают органы местного самоуправления.

Отдельные ремонты теплосетей в городе еще продолжаются, но их обещают завершить вовремя. Коммунальщики также планируют восстановить горячее водоснабжение в многоэтажках именно одновременно с подачей тепла, чтобы жители не ждали воду отдельно.

Сейчас службы продолжают проверять котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. Та же отметка +8°C действует и весной: отопление отключают, когда температура три дня подряд превышает этот показатель.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Полтаве: когда тепло начнут подавать в дома.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов в Полтавской области.