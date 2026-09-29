Подорожание продуктов в Хмельницкой области осенью становится все ощутимее: по данным Минфина, крупы за месяц подорожали более чем на 6%, а яйца уже продают по 72 гривни.

Осенью в Хмельницкой области дорожает сразу всё: вслед за началом отопительного сезона заметно выросли в цене и базовые продукты в магазинах. По данным сервиса «Индекс цен на продукты» Минфина, обновлённого 23 сентября, категория круп за месяц подорожала сразу на 6,13%.

Для сравнения, в августе рост к предыдущему месяцу составил лишь 1,77%. Таким образом, темпы подорожания круп в сентябре оказались существенно выше, чем месяцем ранее.

Расчёт индекса ведут по четырём продуктам — гречке, манке, пшену и рису. Именно они потянули средний показатель вверх. На полках магазинов Хмельницкой области гречка снова заметно сдвинулась с места, и это бьёт по кошелькам тех, кто покупает эту крупу каждую неделю.

Ещё один рекордсмен сентября — яйца. Их уже продают по 72 гривни за десяток, тогда как курятина, наоборот, немного подешевела. В продуктовой корзине происходит заметное смещение цен.

Мука на рынке держится от 18 гривен за килограмм, однако это нижняя граница — в магазинах цена часто выше. Подорожание продуктов в Хмельницкой области сильнее всего ощущают семьи, которые пекут хлеб и выпечку дома.

Почему дорожают продукты

Главные причины — разрушение логистических цепочек и подорожание топлива. Из-за этого перевозка сырья и готовой еды обходится дороже, и наценка ложится на конечную цену в чеке. В Минфине отмечают, что рост цен на продукты уже заметен по всей стране.

Молочная группа тоже не останется в стороне. В обзоре ТСН со ссылкой на аналитиков отмечается, что осенью молоко, сыры, хлеб и овощи могут резко подскочить в цене. Поэтому стоит готовиться к тому, что траты на базовые продукты осенью вырастут.

Как следить за ценами на продукты

Удобнее всего отслеживать реальные цифры на сервисе Минфина «Индекс цен на продукты». Там отдельно обновляют среднемесячные цены на твёрдый сыр, молоко, гречку, сахар, подсолнечное масло и муку — все базовые товары, которые покупают еженедельно. Это помогает сравнивать, что именно и насколько подорожало за месяц.

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