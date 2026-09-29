Денежная помощь в Харьковской области стартует для переселенцев — фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» открыл предварительную регистрацию на многоцелевую выплату 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь в Харьковской области открыта для переселенцев — благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил о начале предварительной регистрации на предоставление многоцелевой денежной поддержки в размере 12 300 гривен на одного человека.

Средства предназначены не для всех переселенцев, а лишь для эвакуированных из определённых общин Харьковской и Запорожской областей. Программа разработана для поддержки гражданских лиц, покинувших свои дома из-за высокого уровня опасности.

Кому отдадут приоритет при распределении средств

Организаторы будут оценивать заявки по чётким критериям приоритетности. В первую очередь средства направят тем, кто выехал из опасных зон в течение последних 30 дней. В приоритете также ВПЛ, эвакуировавшиеся в течение 2026 года и имеющие дополнительные факторы уязвимости.

Среди таких категорий — семьи с несовершеннолетними детьми, люди почтенного возраста, лица с инвалидностью, одинокие граждане, ухаживающие за другими, домохозяйства, полностью потерявшие источники дохода, а также семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах и нуждающиеся в предметах первой необходимости.

Кому могут отказать

Основная причина для отказа — получение аналогичной многоцелевой денежной помощи в течение последних трёх месяцев от БФ «ССС» или других благотворительных организаций. Это правило применяется, чтобы избежать дублирования выплат и направить поддержку тем, кто её ещё не получал.

Как подать заявку и что дальше

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В документе следует подробно указать персональные данные, информацию о составе семьи и подтвердить статус ВПЛ из определённых регионов. После заполнения формы в течение 2–3 недель с заявителем свяжутся представители фонда.

Стоит понимать, что регистрация не гарантирует выплаты — решение принимают после проверки соответствия критериям программы, сообщает издание «На пенсии».

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