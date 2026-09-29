Графики отключения света в Черниговской области 30 сентября и 1 октября опубликовало «Черниговоблэнерго»: в первые дни недели часть Чернигова останется без электроэнергии с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Чернигове на первые дни недели уже известны — 30 сентября и 1 октября энергетики будут проводить плановые работы на сетях областного центра.

Графики отключения света в Черниговской области 30 сентября и 1 октября утвердил оператор системы распределения. Как сообщает Черниговоблэнерго, в эти дни свет будут отключать с 09:00 до 17:00.

В среду, 30 сентября, отключение затронет более 90 улиц Чернигова. Среди них — Береговая, Белоусская, Вячеслава Черновола, Героев Чернобыля, Днепровская, Защитников Украины, Леонида Каденюка, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Теробороны, Харьковская, Шевченко и десятки других.

На следующий день, в четверг 1 октября, перечень адресов сократится, но останется немалым. Под отключение попадут, в частности, улицы Антония Печерского, Кропивницкого, Космонавтов, Левка Лукьяненко, Соборности, Успенская и Феодосия Углицкого.

Продолжительность каждого отдельного отключения — до восьми часов, однако конкретный адрес будет оставаться без света не весь промежуток, а в зависимости от очереди, в которую попала улица.

Как узнать свою улицу в графике

Полный актуальный перечень адресов, попадающих под отключение на оба дня, опубликован на официальной странице оператора. Жителям советуют проверять график за день до отключения, поскольку перечень улиц могут уточнять.

Энергетики напоминают: на время отключения стоит отключить от сети электроприборы, чтобы избежать скачков напряжения после восстановления электроснабжения.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области на неделю с 28 сентября по 4 октября.