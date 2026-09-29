Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 30 сентября по 6 октября показывает заметное похолодание: максимум днем составит +18°, а минимум опустится до +12°, кроме того, синоптики прогнозируют осадки в субботу и вторник.

погода в регионе уже ранее резко менялась, и следующая неделя принесет харьковчанам еще одно испытание — после теплого старта область ждет заметное похолодание. Синоптики зафиксировали, что дневная температура за неделю опустится с +18° до +12°, а к концу периода снова поднимется до +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 30 сентября по 6 октября дневная температура в Харьковской области будет колебаться от +12° до +18°, а ночная — от +2° до +9°.

В среду, 30 сентября, воздух прогреется до +18°, ночью термометры покажут +9°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, столбики термометров опустятся до +17° днем и +8° ночью. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В пятницу, 2 октября, дневная температура удержится на отметке +14°, а ночью ожидается +7°. Облачность небольшая, дождя не будет.

В субботу, 3 октября, тепло сменит прохлада: днем +12°, ночью +6°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 4 октября, температура днем поднимется до +13°, а ночью опустится до +2° — это самая холодная ночь недели. Облачность небольшая, без осадков.

В понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +15° днем, ночью — до +6°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 6 октября, температура поднимется до +17° днем и +7° ночью. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, с температурой +18°, а самым прохладным — субота, 3 октября, когда днем будет всего +12°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 3 октября, и во вторник, 6 октября.

Учитывая прогноз, в дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за похолодания до +12-13° днем и ночных температур, опускающихся до +2°, жителям области, особенно людям пожилого возраста, стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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