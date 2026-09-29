Графики отключения света в Николаеве 30 сентября и 1 октября обнародовало АО «Николаевоблэнерго» — отключения затронут десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Николаеве 30 сентября и 1 октября утвердили энергетики. В эти дни часть города надолго останется без электроэнергии из-за плановых работ на сетях. Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

Уже 30 сентября отключения запланированы сразу в нескольких районах Николаева. В перечне, в частности, переулки 1, 2, 3 и 4 Парниковые, улицы Абрикосовая, Белая, Генерала Олексы Алмазова, Гражданская, Индустриальная, Киевская, Курортная и Лазурная. Также без света могут остаться Железнодорожный поселок, Парк Лески и Старый инвалидный хутор.

Среди адресов — ул. Привокзальная, Проектная, Светлая, пер. Светлый, пер. 1 и 2 Молодежный, ул. Молодежная, Повстанческая, пер. Свободы, пер. Спутников и ул. Ю. Тютюнника.

Кроме того, отключения затронут проспект Центральный, улицы 1 Линия, 8-я и 9-я Поперечная, Аркасовскую, Глеба Бабича, Евгения Ещенко, площадь Привокзальную, а также ул. Адмиральскую и Артиллерийскую.

1 октября специалисты будут проводить реконструкцию сетей, поэтому с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители еще нескольких адресов. Это улицы Нагорная, Волонтерская, Троицкая, Легпромовская, Казарского и Балагана, а также Херсонское шоссе.

Полный перечень улиц и точное время отключений на 30 сентября размещен на официальном сайте компании. Пользователей просят заранее зарядить телефоны и павербанки, а также отключить чувствительную к перепадам напряжения технику.

Куда обращаться за уточнениями

Узнать о периоде отключения по конкретному адресу можно по телефону кол-центра АО «Николаевоблэнерго» или в разделе «Отключения» на сайте компании.

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