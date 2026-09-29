Переселенцы из Оржицкой громады могут подать заявку на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Рассказываем, кто имеет право на выплату и как её оформить.

Денежная помощь в Полтавской области для переселенцев продолжает поступать, и на этот раз объявили новый набор заявок именно для жителей Оржицкой громады. Внутренне перемещённые лица, которые там официально зарегистрированы, могут обратиться за финансовой поддержкой от УВКБ ООН.

Об открытии регистрации сообщило «Суспільне Полтава» со ссылкой на местные власти. Программу реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — организация, которая уже не первый год поддерживает переселенцев в Украине денежными выплатами на аренду жилья, продукты и базовые потребности.

Кто может подать заявку

Помощь могут получить внутренне перемещённые лица, зарегистрированные или фактически проживающие на территории Оржицкой громады Полтавской области. Преимущество обычно отдают наиболее уязвимым категориям — семьям с детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать помещение.

Важно, что заявку рассматривают индивидуально: специалисты УВКБ ООН проверяют соответствие критериям уязвимости, и именно от этого зависит, попадёт ли семья в список получателей. Точную сумму выплаты местные власти на момент объявления не сообщили — размер помощи уточняют во время регистрации.

Как оформить помощь

Для регистрации нужно лично обратиться в пункт приёма, который организовали на территории громады. Местные власти опубликовали график работы таких пунктов, поэтому переселенцам советуют заранее уточнить адрес и время приёма в Оржицком сельском совете или на официальных страницах громады.

Какие документы нужны

Для подачи заявки обычно просят подготовить следующие документы: паспорт или ID-карту, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (ИНН), справку внутренне перемещённого лица, а также документы, подтверждающие состав семьи. При наличии могут попросить документы об инвалидности, многодетности или другие основания для приоритета.

УВКБ ООН работает через партнёрские благотворительные организации, поэтому на месте регистрацию могут проводить представители фонда-партнёра. Деньги обычно зачисляют на банковскую карту, поэтому стоит иметь при себе её реквизиты.

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