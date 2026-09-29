Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 30 сентября по 6 октября показывает спокойную неделю без осадков: максимум днем поднимется до +19°, а минимум составит +15°.

предыдущий недельный прогноз погоды в Одесской области указывал на резкий перепад температуры, однако на этот раз синоптики фиксируют более спокойную картину: в течение недели с 30 сентября по 6 октября температура днем будет колебаться в пределах +15°...+19°, а осадков не прогнозируется.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области температура днем будет держаться в диапазоне от +15° до +19°, а ночью — от +10° до +14°.

В среду, 30 сентября, воздух прогреется до +19° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +14°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В четверг, 1 октября, температура днем удержится на отметке +19°, тогда как ночью ожидается +13°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, днем воздух прогреется до +18°, а ночью — до +13°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 3 октября, температура днем останется на уровне +18°, а ночью столбики термометров опустятся до +10° — это будет самая прохладная ночь недели. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

В воскресенье, 4 октября, днем станет прохладнее — воздух прогреется лишь до +15°, это самый низкий дневной показатель недели. Ночью ожидается +12°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 5 октября, температура днем немного повысится до +16°, а ночью составит +13°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируется.

Во вторник, 6 октября, воздух прогреется до +18° днем, а ночью ожидается +13°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, когда днем ожидается +19°. Самым прохладным — воскресенье, 4 октября, с дневным максимумом +15°. Общий перепад температур за неделю составит 4°, а осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Поскольку ночью воздух охлаждается до +10°...+14°, одесситам стоит одеваться теплее в вечерние и утренние часы, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, легкая ветровка или кофта пригодится во время прогулок в прохладные дни.

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