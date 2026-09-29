29 сентября из-за порыва водопровода диаметром 50 мм без воды остались жители более 60 домов в Чернигове. Аварийно-ремонтные работы продлятся до 6 октября.

Отключение коммунальных услуг в Чернигове 29 сентября дополнились еще одной аварией — около 13 часов произошел порыв на линии водопровода, из-за которого без воды остались жители более 60 домов. Об этом сообщает КП «Черниговводоканал».

По информации коммунального предприятия, авария произошла по 1-му переулку Отдыха, 4/5 — там поврежден водопровод диаметром 50 миллиметров. Пока специалисты определяли масштаб порыва, водоснабжение полностью прекратили для целого жилого массива.

Какие улицы в Чернигове остались без воды

Отсутствует водоснабжение в домах по адресам:

ул. Отдыха: 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, 31;

1-й пер. Отдыха: 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

2-й пер. Отдыха: 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 11, 11А, 13;

ул. Гринченко: 1, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 31, 33.

Сколько продлится авария и как получить воду

После обследования порыва аварийно-ремонтные работы на водопроводе диаметром 50 мм продлятся до 6 октября 2026 года. На это время без воды останутся частные дома по адресам: 1-й пер. Отдыха № 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Отдыха № 4; ул. Гринченко № 1, 5А, 14.

Подвоз питьевой воды обеспечит КП «Черниговводоканал». За подробной информацией можно обратиться по номеру диспетчерской службы коммунального предприятия: 0800-50-50-51.

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