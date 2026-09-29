Начало отопительного сезона 2026 в Сумской области приближается: 92% домов в Сумах уже прошли гидравлические испытания, а на вводах отопления коммунальщики заменили 15 единиц запорной арматуры.

Помимо денежной помощи в Сумской области, жителей региона ждет еще одно важное событие — начало отопительного сезона 2026 в Сумской области приближается, а жилой фонд города Сумы активно готовят к работе зимой.

По данным «ДомКома», 92% многоквартирных домов в Сумах уже прошли гидравлические испытания тепловых сетей. На вводах отопления дополнительно заменили 15 единиц запорной арматуры, которая отвечает за бесперебойную подачу тепла в дома.

Помимо гидравлики, коммунальщики проводят совместные обследования с тепловыми организациями и устраняют выявленные замечания: утепляют трубопроводы, закрывают продухи в подвалах и тепловых пунктах, а также восстанавливают поврежденное после взрывов остекление мест общего пользования.

«ДомКом» вместе с представителями штаба по чрезвычайным ситуациям и тепловых организаций разработал порядок действий на случай длительной остановки теплоснабжения, чтобы свести к минимуму риск перемерзания трубопроводов. «Не ждем морозов, чтобы искать проблемы — проверяем системы заранее», — подчеркивают в компании.

Когда включат отопление в Сумах

Единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах, нет — решение принимают органы местного самоуправления в зависимости от погоды. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже.

Такой же температурный предел действует и при завершении сезона: когда температура в течение трех суток держится выше +8 °C. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, это не значит, что батареи сразу включат по всей области.

Что нужно знать жителям

Коммунальные службы области уже проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. Жителям советуют обращать внимание на состояние вводов отопления в собственных подвалах и заранее сообщать о протечках или поврежденной изоляции в обслуживающую дом службу.

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